Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Kaos ve izdihamın devam ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında bu sabah uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı.

Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın Kuzey Kapısı'ndaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya ABD ve Alman askerleri de katıldı.