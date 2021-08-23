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Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
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23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:44:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:44:00

Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı.

Kaos ve izdihamın devam ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanında bu sabah uluslararası güçlerin de dahil olduğu bir silahlı çatışma yaşandı.

Alman ordusu, Kabil Havalimanı'nın Kuzey Kapısı'ndaki çatışmada Afgan askerleriyle bilinmeyen saldırganların birbirlerine ateş açtığını duyurdu.

Bir Afgan askerinin öldüğü, üçünün yaralandığı çatışmaya ABD ve Alman askerleri de katıldı.

Etiketler : Afganistan Kabil havalimanı Kuzey Kapısı Alman ordusu
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