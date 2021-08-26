Kabil Havalimanı bölgesinde patlama

Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında patlama oldu.

Bir Taliban yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada en az 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre 60 kişi de yaralandı.

ABD'li bir yetkili de patlamanın nedeninin ilk raporlara göre bir intihar saldırısı olduğunu söyledi.

MSB'den ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: TEMAS HALİNDEYİZ

İngiltere Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."

EN AZ 3 ABD ASKERİ YARALANDI

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırı sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu sayının artabileceğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter'dan açıklama yaptı:

"Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz."

KABİL HAVALİMANI'NDA TAHLİYE YOĞUNLUĞU

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için başkentteki havalimanına yöneldi.