17 Ekim 2021 Pazar 10:04:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 10:04:00
Kabe'de sosyal mesafesiz namaz... Koronavirüs salgını sonrası bir ilk
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.
Suudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'de, sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.
Öte yandan Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de söküldü.