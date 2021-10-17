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17 Ekim 2021 Pazar 10:04:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 10:04:00

Kabe'de sosyal mesafesiz namaz... Koronavirüs salgını sonrası bir ilk

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Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.

Suudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'de, sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.

Öte yandan Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de söküldü.

Etiketler : Suudi Arabistan Mekke Mescid-i Haram Mescid-i Nebevi
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