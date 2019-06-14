14 Haziran 2019 08:00 | Cuma
JustIn'den geri vites
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde ABD’li oyuncu Tom Cruise'a sosyal medyadan kafes dövüşü çağrısında bulunmuştu.
SADECE BİR OYUNDU
İlginç teklifle hayranlarını şaşırtan genç şarkıcı, bunu neden yaptığını açıkladı. Teklifinin ‘sadece bir oyun’ olduğunu belirten Bieber, “O sıkı biri. Onunla yapılmış bir röportajı gördüm, aklımdaydı. Rastgele bir tweetti. Bazen böyle işler yapıyorum. Dövüşsek popoma şaplağı indirir” dedi. Ayrıca popçu, ünlü aktörün dövüşü kabul etmesi halinde hazırlanmak için zamana ihtiyacı olacağını da ekledi.
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