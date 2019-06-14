JustIn'den geri vites

SADECE BİR OYUNDU

İlginç teklifle hayranlarını şaşırtan genç şarkıcı, bunu neden yaptığını açıkladı. Teklifinin ‘sadece bir oyun’ olduğunu belirten Bieber, “O sıkı biri. Onunla yapılmış bir röportajı gördüm, aklımdaydı. Rastgele bir tweetti. Bazen böyle işler yapıyorum. Dövüşsek popoma şaplağı indirir” dedi. Ayrıca popçu, ünlü aktörün dövüşü kabul etmesi halinde hazırlanmak için zamana ihtiyacı olacağını da ekledi.