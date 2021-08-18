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18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42:00

Josep Borrell: Türkiye, Afganların Avrupa'ya gelişlerinin önlenmesi için önemli rol oynayacak

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganların Avrupa'ya göçünü önlemede Türkiye'nin çok önemli olacağını savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkesinden kaçan Afganların Avrupa'ya gelişlerinin önlenmesinde Türkiye'nin "çok önemli rol oynayacağını" söyledi.

Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve AB'nin alacağı tutumu değerlendirdi.

"Kabil Havalimanı'nda ilk günkü görüntüleri görünce ülkeden çıkmak için neleri göze aldıklarını anlıyoruz." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Zaten son 3 aydır bir Afgan göçü var. İran, Irak veya Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geliş var ve daha da olacaktır. Bu, bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İnsanlık krizini önlemek gerekiyor. Burada, Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'den geçmeye çalışacak çok insan olacaktır ama bu şimdinin değil, geleceğin endişesidir. Şu anda önemli olan Kabil Havalimanı'nın işlevine başlamasıdır."

- "AFGANİSTAN'DA OLANLAR, BATI DÜNYASI İÇİN YENİLGİDİR"

Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının Batı'nın başarısızlığı olduğuna işaret ederek, "Afganistan'da olanlar, Batı dünyası için yenilgidir. Bunu tüm açıklığıyla görmek ve tanımak cesaretine sahip olmalıyız." dedi.

AB'nin Taliban ile görüşmek zorunda olduğuna ilişkin açıklamasının bazı kesimleri şaşırttığını ama Taliban ile görüşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Borrell, "Onlarla konuşmak zorundayız. Kabil'in kontrolünü alanlarla konuşmazsak, havalimanı güvenliği için bir yol açamayız." görüşünü savundu.

Borrell, Afganistan'da AB ülkeleri ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarının ya da hayati tehlikesi olanların tahliye edilmesini bir görev ve sorumluluk kabul ettiklerini, bunun için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

AB'nin Afganistan Temsilcisi'nin halen bu ülkede bulunduğunu aktaran Borrell, Taliban'ın kontrolünde olan Kabil Havalimanı'nda kısıtlı olsa da AB'ye bağlı askeri uçakların tekrardan uçuşlara başladığını belirtti.

Etiketler : Avrupa Birliği Afganistan ab türkiye Josep Borrell
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