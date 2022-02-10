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10 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 09:30:00

Johnson'ın "Partygate" skandalı: Polis gözden geçirecek!

Kaynak: İHA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Partygate" skandalı büyüyor. ohnson'ın koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta düzenlediği partilerden birine ait olduğu iddia edilen yeni bir fotoğrafın basına sızmasının ardından polis soruşturmayı gözden geçirecek.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde başkent Londra'daki Başbakanlık Ofisi'nde parti düzenlendiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın düzenlediği patilerden birine ait olduğu iddia edilen yeni bir fotoğraf basına sızdırıldı.

Söz konusu fotoğrafın ardından polis, "Partygate" olarak adlandırılan skandala ilişkin soruşturmayı gözden geçirmeye karar verdi. Basına sızan fotoğrafla beraber Johnson'ın 15 Aralık 2020'de, ülkede ağır Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı dönemde "Quiz Night" olarak adlandırılan bir etkinliğe daha katıldığı iddia edildi.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada,"Metropolitan Polis Teşkilatı daha önce bu olayı değerlendirdi ve o sırada mevcut olan kanıtlara dayanarak, cezai soruşturma eşiğini karşılamadığını belirledi. Ancak bu değerlendirme şimdi yeniden gözden geçiriliyor" ifadelerine yer verildi.

"SANAL BİR ETKİNLİK"

Johnson'ın bir sözcüsü, bugün basına sızan fotoğraflar hakkında yaptığı açıklamada, etkinliğin "sanal bir etkinlik" olduğunu aktararak, söz konusu fotoğrafın parti soruşturmasına girip girmediğine dair kesin bir yanıt vermedi.

Kıdemli memur Sue Gray'in Covid-19 kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen 16 partiye ilişkin hazırladığı rapora göre, Johnson'ın ofisinde ve konutunda düzenlenen toplam 12 partiye ilişkin soruşturma devam ediyor. Basına sızan fotoğrafla beraber olayın gözden geçirilmesiyle parti soruşturmalarının 13'e çıkması bekleniyor.

GRAY'İN RAPORU

Gray raporunda, Başbakanlık Konutu'nda koronavirüs standartlarını gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtmiş, söz konusu partiler nedeniyle "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" olduğunu aktarmıştı.

Raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edilmişti. Raporda, "Söz konusu toplantıların en azından bir kısmı, yalnızca hükümetin merkezinde çalışanlardan beklenen yüksek standartları değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz nüfusundan beklenen standartları da gözlemlemede ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" denilmişti.

Raporda ayrıca, Başbakanlık Konutu'nda İngiliz halkının büyük ölçüde sosyalleşmesinin yasaklandığı bir zamanda çeşitli vesilelerle "aşırı alkol tüketimi" de kınanarak, "Bazı personel, tanık oldukları davranışlarla ilgili endişelerini dile getirmek istediler, ancak bazen bunu yapamayacaklarını hissettiler" ifadelerine yer verilmişti.

Sue Gray tarafından hazırlanan raporun tamamının, polis soruşturması tamamlandıktan sonra yayınlanması bekleniyor.

5 KIDEMLİ ÜYE İSTİFA ETMİŞTİ

Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleştirilen gizli partilerin açığa çıkmasının ardından 5 kıdemli üye istifa etmişti. Parti skandalını yazdığı bir rapor ile ortaya koyan kıdemli memur Sue Gray'in raporu ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Johnson skandal nedeniyle özür dilemişti.

Johnson hafta başında Parlamentoda yaptığı bir açıklamada, Başbakanlık Ofisi ile Parlamento arasındaki bağlantıyı iyileştirme sözü vermişti. Korona virüs kısıtlamalarına rağmen düzenlenen partilere gelen tepkilerin sonucunda Başbakanlık Ofisi'ndeki İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika Şefi Murina Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield, Johnson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds ve Politika Danışmanı Elena Narozanski görevlerinden istifa etmişti.

Etiketler : İngiltere Partygate Covid-19 kısıtlamaları
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