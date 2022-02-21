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21 Şubat 2022 Pazartesi 22:45:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 22:45:00

Johnson, yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Johnson, "İngiltere'de 24 Şubat'tan itibaren pozitif kişiler için tecrit zorunluluğu kalkıyor" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Johnson, 24 Şubat itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin "Kovid-19'la yaşama" planını açıkladı ve artık yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçileceğini belirtti.

Kovid-19 salgınının henüz bitmediğini ancak Omicron dalgasının zirvesinin geride kaldığını aktaran Johnson, aşılar ve tedavilerin, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacağını kaydetti.

Aşılanmış kişiler ile 18 yaş altındakilerin artık Kovid-19'lu biriyle temasından sonraki 7 gün boyunca kendilerini test etmeleri gerekmeyeceğini açıklayan Johnson, perşembeden itibaren de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesi yasal zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Johnson, testi pozitif çıkan yetişkinler ve çocukların evde kalmaları ve diğer insanlarla temastan kaçınmalarının tavsiye edilmeye devam edileceğini dile getirdi.

ÜCRETSİZ KOVİD-19 TESTLERİ SONA ERİYOR

Johnson, Kovid-19 aşıları ve testlerinin ekonomiye maliyetinin çok büyük olduğunun altını çizerek, bu maliyetin İçişleri Bakanlığının bütçesinden daha fazla olduğuna dikkati çekti. Johnson, Kovid-19 testlerinin ekonomiye 15,7 milyar sterline mal olduğu bilgisini paylaştı.

Johnson, 1 Nisan itibarıyla halka ücretsiz dağıtılan testlere son verileceğini ancak en yaşlı ve savunmasız gruptakilere testlerin ücretsiz sağlanmaya devam edileceğini kaydetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise hükümetin Kovid-19'la yaşama planına yönelik eleştirilerde bulunarak, plan için "iyi düşünülmemiş" yorumunda bulundu.

Etiketler : İngiltere Johnson kovid 19
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