  • BIST
    120153
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7519
  • Altın
    396,2780
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor
Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
En sorunlu platform belli oldu!
Bursa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı
Türk iş adamlarından ABD'deki 'kardeş şehir' Maryland eyaletine tıbbi yardım
Borsa güne yükselişle başladı
BDDK'dan bankalara normalleşme döneminde kolaylık uyarıları
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Büyük fırsat Türkiye'nin kapısına geldi! Ülkeye para akacak...
Sular durulmuyor! Ozan Güven için tutuklama talebi
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Hafter'e bir darbe daha vurulacak!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı!
MSB'den son dakika açıklaması!
Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya
Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor
Aylar öncesine geri dönüş! FED'den umutları kıran açıklama
Ne yazık ki aralarında Müslüman ülkeler de var! 46 ülkeden skandal imza
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu
Amerika'da Türkiye endişesi! Acilen yasaları uygulayın
08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:50:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:50:00

Johnson ve Merkel, Brexit sonrası ilişkiler ile Libya'yı görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere Başbakanı Johnson ve Alman mevkidaşı Merkel, Brexit sonrası ilişkiler, Kovid-19 ile mücadele ve Libya gibi dış politika konularını görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Alman mevkidaşı Angela Merkel, Brexit sonrası ilişkiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve Libya gibi dış politika konularını görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, aşı bulma çalışmaları da dahil olmak üzere koronavirüs konusunda uluslararası iş birliğinin önemi üzerinde durdu.

Brexit sonrası ilişkilere dair müzakerelerde erken bir anlaşmaya varılması için çalışmaya devam etme konusundaki taahhüdünü yineleyen Johnson, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ise, İngiltere'nin Avustralya şartlarında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya hazır olduğunu kaydetti.

Johnson ve Merkel, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme konusundaki endişeleri ele alırken, Libya'da ise müzakere edilmiş bir çözüme ulaşılabilmesi için çabalarını 2 katına çıkarma taahhüdünde bulundu.

Brexit sonrası ilişkiler

31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Ayrılık anlaşması uyarınca tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekse de görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemedi.

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor.

Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER