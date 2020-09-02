Johnson: Rusya, Navalni'ye ne olduğunu açıklamak durumundadır

Johnson: Rusya, Navalni'ye ne olduğunu açıklamak durumundadır

Johnson ayrıca adaletin yerini bulması için partnerlerle işbirliği yapacağını da belirtti.

Boris Johnson, Rusya'nın Putin muhalifi Navalni'ye ne olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.