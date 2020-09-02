02 Eylül 2020 Çarşamba 21:40:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 22:09:00
Johnson: Rusya, Navalni'ye ne olduğunu açıklamak durumundadır
Kaynak: AA
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Putin muhalifi Navalni'ye ne olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.
Johnson ayrıca adaletin yerini bulması için partnerlerle işbirliği yapacağını da belirtti.
Boris Johnson, Rusya'nın Putin muhalifi Navalni'ye ne olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.
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