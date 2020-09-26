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26 Eylül 2020 Cumartesi 18:21:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 18:21:00

Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünya liderlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birlik olmaya çağırdı, gelecekteki salgınları önlemek için de 5 maddelik plan sundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Kovid-19 ile mücadelenin 9. ayında uluslararası toplum kavramının paramparça göründüğünü kaydeden Johnson, "Bu şekilde devam edemeyeceğimizi biliyoruz. Ortak düşmanımıza karşı birleşip gücümücü ona yöneltmezsek herkesin kaybedeceğini biliyoruz." dedi.

İnsanlığın bu "çirkin çatlakları" onarmasının zamanının geldiğini belirten Johnson, ülke olarak bu konuda ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) ilk aşamada 71 milyon sterlinlik destek vereceklerini bildiren Johnson, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gelecek 4 yıl içinde 340 milyon sterlinlik katkı sağlayacaklarını duyurdu.

5 MADDELİK PLAN

İngiliz Başbakan, "küresel sağlık krizlerini önlemek için yenilikçi ve yeni bir yaklaşımı temsil ettiğini" söylediği 5 maddelik planı da açıkladı.

Bill ve Melinda Gates Vakfı ve İngiltere merkezli The Wellcome Trust ile istişare içinde geliştirilen plan, Kovid-19 gibi tehlikeli patojenlerin hayvanlardan insanlara geçmesini önceden tanımlamak için dünya çapında "zoonotik merkezler" ağı geliştirilmesi önerisini içeriyor.

Planda, tedavi ile aşılar için üretim kapasitesi geliştirilmesi, bu sayede de denenmiş ve test edilmiş tedavi ile aşıların ortaya çıkan tehditlere karşı kullanıma hazır tutulması isteniyor.

Gelecekteki olası bir sağlık krizinin önceden belirlenmesi için küresel pandemi erken uyarı sistemi kurulması da planda öneriliyor.

Planda, gelecekteki acil bir sağlık krizine karşı küresel protokoller üzerinde de şimdiden anlaşılması isteniyor. Böylece bilgi paylaşımından koruyucu ekipman tedarikine kadar her şeyi kapsayan ortak bir protokolün salgınlara daha etkin karşılık verilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadeleyi zorlaştıran ihracat yasaklarının azaltılması istenen planda, İngiltere'nin 1 Ocak'tan itibaren Kovid-19 açısından kritik öneme sahip birçok üründe tarifeleri kaldıracağı vurgulanıyor.

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