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09 Nisan 2022 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 18:12:00

Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü duyuruldu.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı" ifadesini kullandı.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Etiketler : Ukrayna Londra Zelenskiy Vladimir Putin
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