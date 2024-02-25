Kaşıkçı'yı Prens'e sordu!

S. ARABİSTAN'IN KÜLTÜR ELÇİSİ OLABİLİR

Ünlü Vanity Fair dergisi, yıldız oyuncu Johnny Depp ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında son bir yılda yakın arkadaşlık bağı kurulduğunu yazdı. Habere göre Depp, son bir yılda en az 7 hafta Suudi Arabistan'da kaldı, hatta Prens'in özel uçağıyla Londra'da bir konsere gitti. Dergi, S. Arabistan'ın Kültür Elçisi olabileceğini söylediği Depp'in, Veliaht Prens'e, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu" sorduğunu da iddia etti.

'DÜŞMANLARLA ÇALIŞAN CASUSTU'

Habere göre Prens, Depp'in bu sorusuna şu yanıt verdi: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casustu. Kaşıkçı hakkında yalnızca gözaltı emri verdim. Ancak bu talimat, Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde benim mutlu olacağıma inanan bazı yetkililer tarafından yanlış anlaşıldı. Cinayet emrini ben vermedim ama sorumluluğu üstlendim."