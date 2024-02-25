Kaşıkçı'yı Prens'e sordu!

Johnny Depp, Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Veliaht Prens Selman'a sordu!
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Vanity Fair dergisi, ünlü yıldız Johnny Depp'in, Suudi Veliaht Prens Selman'a Cemal Kaşıkçı'yı sorduğunu yazdı. Dergi, Suudi Arabistan'ın Kültür Elçisi olabileceğini yazdığı Depp'in sorusuna karşılık Prens'in “Ben gözaltı talimatı verdim, bazı yetkililer yanlış anladı” yanıtını verdiğini belirtti.
S. ARABİSTAN'IN KÜLTÜR ELÇİSİ OLABİLİR
Ünlü Vanity Fair dergisi, yıldız oyuncu Johnny Depp ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında son bir yılda yakın arkadaşlık bağı kurulduğunu yazdı. Habere göre Depp, son bir yılda en az 7 hafta Suudi Arabistan'da kaldı, hatta Prens'in özel uçağıyla Londra'da bir konsere gitti. Dergi, S. Arabistan'ın Kültür Elçisi olabileceğini söylediği Depp'in, Veliaht Prens'e, "Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu" sorduğunu da iddia etti.
'DÜŞMANLARLA ÇALIŞAN CASUSTU'
Habere göre Prens, Depp'in bu sorusuna şu yanıt verdi: "Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casustu. Kaşıkçı hakkında yalnızca gözaltı emri verdim. Ancak bu talimat, Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde benim mutlu olacağıma inanan bazı yetkililer tarafından yanlış anlaşıldı. Cinayet emrini ben vermedim ama sorumluluğu üstlendim."
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