Darbe itirafı! Türkiye'yi tehdit etmişti

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13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:03:00

John Bolton'dan çarpıcı itiraf: "Başka ülkelerdeki darbe planlarına yardım ettim"

Kaynak: AA

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Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN kanalında katıldığı canlı yayında skandal itiraflarda bulundu. ABD'de gerçekleşen kanlı Kongre baskınına ilişkin yorunlarda bulunan Bolton, bu sırada “başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu” ağzından kaçırdı. Bolton'ın bu itirafı akıllara 15 Temmuz hain darbe girişimini getirdi. Bolton, darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı.

CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.

Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.

Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:

"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."

Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump Jake Tapper Bolton
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