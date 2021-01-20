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20 Ocak 2021 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 20:40:00

Joe Biden yemin ederek göreve başladı

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, başkent Washington'da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek resmen ABD'nin 46. başkanı oldu. Öte yandan ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de Washington'da düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

AA'nın aktardığı habere göre, Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

ABD'nin 46. Başkanı Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terörle" yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.

Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

YEMİN TÖRENİNDEN SONRAKİ İLK KONUŞMASINDA "BİRLİK" MESAJI VERDİ

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

ABD'nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

Biden, ABD'nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu.

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da bir mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." ifadelerini kullandı.

KAMALA HARRİS YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde Biden'ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

56 yaşındaki Harris, ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

Biden ve Harris, tören sonrası Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra ikili Beyaz Saray'a geçerek ilk mesailerine başlayacak.

1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Harris, 2010'da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de California’dan Kongre’ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.

BAŞKANLIK KORTEJİ

Başkan ve Başkan Yardımcısı, (TSİ) 23.15'te "başkanlık korteji" adı verilen araçlar eşliğinde yeni ikametleri Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak.

Biden yarın (TSİ) 00.15'te Beyaz Saray'daki başkanlık makamı Oval Ofis'te çalışmaya başlayacak, ilk kararnamelerini imzalayacak ve idari talimatlarını verecek.

(TSİ) 00.45'te Başkanın ilk gün atamalarını yaptığı personel için çevrimiçi yemin töreni yapılacak.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 03.48'de aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı özel kutlama programına katılacak.

Beyaz Saray'da ilk gün mesaisi Başkan ve First Ladynin (TSİ) 04.55'te Güney Bahçesi'ndeki Mavi Oda Balkonu'nda görünmesiyle sona erecek.

Etiketler : Joe Biden abd trump
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