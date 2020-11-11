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11 Kasım 2020 Çarşamba 01:01:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 01:01:00

Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

Kaynak: AA

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ''Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak.'' dedi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin, ''Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak.'' dedi.

Biden, Delaware eyaletinde, Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump yönetiminin, Demokratların zaferini kabul etmemesinin ''dinamikleri değiştirmeyeceğini'' vurgulayan Biden, Beyaz Saray'a geçiş süreçlerini tutarlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

"Amerika'yı daha önceki saygın yerine geri taşıyacağız"

Hiçbir şeyin geçiş planlarını durduramayacağını ifade eden Biden, ''Amerika geri geldi ve tekrar oyuna dahil oldu. Artık 'sadece Amerika' yok. Birleşik Krallık, Fransa, Almaya, Kanada ve İrlanda gibi ülkelerle, 6 dünya lideriyle konuşma fırsatım oldu, övgü dolu ve enerjikti, heyacanla bekliyorlar. Amerika'yı daha önceki saygın yerine geri taşıyacağız.'' dedi.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın da seçim sonuçlarını tanımadığı ve kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Biden, McConnell ile görüşmediğini ancak yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.

Biden, ''Birkaç önemli istisna dışında Cumhuriyetçi Parti'nin tümü, Başkan (Trump) tarafından sindirildi.'' değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP İLE KONUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Trump'a bir mesajı olup olmadığı sorulan Biden, ''Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.'' yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." iddiasının hiçbir kanıtı olmadığını belirten Biden, Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin ise ''Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak.'' ifadesini kullandı.

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