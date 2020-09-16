Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoşihide oldu!
Kaynak: AA
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Son dakika haberine göre; Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi.
Japonya parlamentosu alt kanadı Temsilciler Meclisinde (Şuugin) düzenlenen oturumda, meclis üyeleri ülkenin yeni başbakanını seçmek üzere bir araya geldi.
Suga Yoşihide, Liberal Demokrat Parti (LDP) hakimiyetindeki 465 koltuklu Şuugiin üyelerinden 314'ünün oyunu alarak, Japonya’nın yeni başbakanı oldu.
Hafta içi yapılan LDP iç seçimlerinde kullanılan 534 oyun 377’siyle Suga, oyların yüzde 70’ini kazanıp LDP lideri olmuştu.
Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.
- BMGK'dan kritik Libya kararı: Kabul edildi
- İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
- Yunan vekilden itiraf gibi sözler: Erdoğan bizi asla umursamayacak
- AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: İmparatorluklar geri dönüyor
- Yunan bu kez fena yakalandı! Türkiye'den Yunanistan'a suçüstü
- Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoşihide oldu!