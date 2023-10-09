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09 Ekim 2023 Pazartesi 08:46:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 08:46:00

Japonya'nın Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı

Kaynak: AA

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti dahil Pasifik kıyısı bölgelerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sabah saatlerinde meydana gelen ve büyüklüğü duyurulmayan bir deprem sonrası, Pasifik Okyanusu kıyılarına yönelik uyarı yaptı.

Buna göre Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da 12 ilçe, Ogasawara Adaları, Izu Adaları ile Koçi ve Miyazaki eyaletlerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Farklı yükseklikteki dalgalarının kıyı bölgelerini birkaç kez vurabileceği kaydedilen uyarıda, bölge halklarından, sahillerden ve nehir ağızlarından uzak durmaları istendi.

Etiketler : japonya pasifik tsunami
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