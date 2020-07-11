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11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:55:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:55:00

Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölü sayısı artmaya devam ediyor

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Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi.

Kyodo ajansına göre, Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesi dahil 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı.

Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun Kumamoto eyaleti başta olmak üzere tüm eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı.

KYUŞU'DA YAŞAYAN 1,3 MİLYON KİŞİ İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre, şu ana kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede sağanağın süreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

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