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13 Şubat 2021 Cumartesi 18:26:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 18:26:00

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Etiketler : Japonya Meteoroloji b 1 büyüklüğünde deprem deprem
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