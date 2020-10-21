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21 Ekim 2020 Çarşamba 06:59:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 07:01:00

Japonya'dan Kuzey Kore'ye 'alıkonulmuş Japonlar' konusunda uzlaşmacı adım

Kaynak: AA

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Japonya, "alıkonulmuş Japonlar" sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Kuzey Kore'ye uzlaşmacı yaklaşım gösterdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Müsteşarı İçiba Hiroaki, BM'nin sosyal, insani ve kültürel meselelerden sorumlu komitesinin toplantısında konuştu.

İçiba, ülkesinin, Kuzey Kore ile mevcut "güvensiz ortamın" üstesinden gelerek parlak bir geleceğe yönelebileceğini ve Tokyo-Pyongyang iş birliğinin Kuzeydoğu Asya barışına katkı sağlayabileceğini söyledi.

1970-1980 döneminde Kuzey Kore tarafından kaçırılan ya da alıkonulan Japon vatandaşları sorununun çözümü için Tokyo hükümetinin vakit kaybetmeksizin çaba göstereceğini belirten İçiba, alıkonulanların aile üyelerinin yaşının ilerlediğinin dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Tokyo'nun bu uzlaşmacı yaklaşımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide arasında bir görüşme düzenlenebileceğinin sinyali olarak algılandı.

Oturumda söz alan Kuzey Kore tarafı ise sorunun çözüme kavuşturulduğunu, Japonya'nın iddialarının temelsiz olduğunu ve siyasi saikleri bulunduğunu ileri sürdü.

Japonya 17 vatandaşının alıkonulduğunu, Kuzey Kore ise listelenen bu kişilerden 8'inin hayatını kaybettiğini, 4'ünün ise ülkeye hiç giriş yapmadığını savunuyor.

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