Japonya'dan Kuzey Kore konusunda ABD ile iş birliği vurgusu
Kaynak: AA
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Kuzey Kore konusu dahil Pasifik bölgesinin istikrarında ülkesinin ABD ile iş birliğinin önemini vurguladı.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Güney Kore ziyareti sonrası Tokyo'ya gelen ABD'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yürütülmesinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'u kabul etti.
İkilinin görüşmesi sonrası açıklama yapan Motegi Toşimitsu, Pasifik bölgesindeki sürekli değişken güvenlik ortamında Tokyo-Washington iş birliğinin önemine değindi.
Motegi, Kuzey Kore konusunun çözüme kavuşturulması ile özgür ve açık bir Pasifik bölgesinin istikrarı için "Japonya ve ABD'nin birlikte çalışması kritiktir" ifadesini kullandı.
"Müşterek ve yakın görevlerimiz daha da önem arz ediyor"
"Bu çağda yeni mücadelelerle karşılaşıyoruz, müşterek ve yakın görevlerimiz daha da önem arz ediyor" diyen Biegun ise ABD'nin Kuzey Kore rejimi ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Stephen Biegun, Tokyo ziyaretinde Japonya Savunma Bakanı Kono Taro ve Başbakan Abe Şinzo'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Şigeru Kitamura ile de bir araya geldi.
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