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Japonya'dan faş Tomahawk adımı
18 Ocak 2024 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 16:44:00

Japonya'dan faş Tomahawk adımı

Kaynak: AA

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Japonya, ABD'den Tomahawk füzelerinin satın alımına ilişkin anlaşma imzaladı.

Japonya, ABD ile 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Kihara ile Büyükelçi Emanuel, ABD'den kara konuşlu 400 Tomahawk seyir füzesi satın alımı için anlaşmaya imza attı.

Anlaşma doğrultusunda Japonya, 400 Tomahawk füzesi ve ilgili ekipmanı için toplamda 254 milyar yen (1,7 milyar dolar) ödeyecek.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, ödeme Nisan 2025'ten itibaren 3 yıllık süre içinde yapılacak.

Bakan Kihara, görüşmede, Japonya'nın "giderek ciddileşen bir güvenlik ortamı" dolayısıyla ABD'den Tomahawk tedariki sürecini hızlandırdığını belirtti.

ABD Büyükelçisi Emanuel, Tomahawk füzelerinin kullanımına yönelik ülkesinin, marttan itibaren Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine eğitim vereceğini bildirdi.

Etiketler : japonya abd tomahawk
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