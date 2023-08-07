Japonya'dan Çin'i kızdıracak "Tayvan" ziyareti

Tayvan haber ajansı CNA'nın haberine göre Aso, beraberinde Japon Parlamentosu Diet üyelerinden bir heyetle Ada'ya ulaştı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Aso, 3 günlük ziyaretinde Tayvan lideri Tsai Ing-wen, lider vekili Lai Ching-te, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve diğer yetkililerle görüşecek.

Eski Başbakan'ın ayrıca Prospect Vakfınca düzenlenen bölgesel güvenlik forumunda konuşma yapması bekleniyor.

Halen Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) genel başkan yardımcılığını yürüten Aso, Japonya'nın 1972'de Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i tanımasından bu yana Ada'yı ziyaret eden en üst düzey parti yetkilisi oldu.

2008-2009'da Başbakan, 2012-2021'de Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Aso, Tayvan konusunda Çin'e karşı eleştirel görüşleriyle biliniyor.

Aso'nun 2021'de partisinin bağış toplama etkinliğinde "Tayvan'ın (Çin tarafından) işgal edilmesi halinde Japonya'nın Ada'yı savunması gerektiğine" yönelik sözleri, Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Pekin yönetiminin ziyarete ilişkin rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.