VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı
ABD: Bir numaralı ekonomik sorunumuz enflasyon
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet önlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'nda son adım
"Cezalandırma atışları" sonucunda 21 terörist etkisiz hale getirildi
Samanyolu'nun merkezi görüntülendi
TUSAŞ gümbür gümbür geliyor
32 aydır Topkapı'da sergileniyor
"Karadeniz'e yaptığımız yatırımlar kilit önem taşıyor"
Başkentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 41'i geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Yargıtaydan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun mahkumiyetine onama
Adım adım savaşa yürüyorlar
Sınırı böyle geçmişler!
"Tokyo'da gururlandık sıra Paris'te"
Finlandiya'nın "NATO üyeliği" açıklamasına Rusya'dan yanıt!
Kripto paralarda büyük çöküş!
Tokayev'in Türkiye ziyareti Kazak basınında büyük yankı buldu
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
TUŞAŞ'tan büyük başarı! Türkiye şampiyonu oldu
Petrol ve doğalgazda yeni dönem!
Türkiye'siz çözüm yok
Yunanistan'dan provokasyon hazırlığı!
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
10 Mayıs 2022 Salı 10:42:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2022 Salı 10:42:00

Japonya'da temmuz seçimleri öncesi Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 55

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da yapılan bir anket, kamuoyunun, Başbakan Kişida Fumio ve kabinesine desteğinin yüzde 55 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

A, temmuz sonunda yapılacak Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri ile ilgili, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Kişida ve kabinesine yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Anket sonucu, Ekim 2021 seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteğinin yüzde 55 olduğunu gösterdi.

Önceki ankete kıyasla, destek oranında yüzde 2 artış görüldü. Ankete göre, Kişida ve kabinesini beğenmeyenler ise yüzde 23'te kaldı.

Japon halkının, hükümetin çeşitli sahalarda sürdürdüğü politikalara yönelik destek oranları ise değişiklik gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 57'si, hükümetin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı fiyat artışlarına karşı açıkladığı ekonomik paketi desteklediğini belirtti.

Bölgesel tehditler karşısında ulusal savunma bütçesinin yükseltilmesi olasılığının ise katılımcıların yüzde 52'si tarafından desteklendiği bildirildi.

İlk siyasi sınavını Ekim 2021'deki olağan milletvekili genel seçiminde veren Kişida, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

Etiketler : Kamu yayıncısı NHK Rusya-Ukrayna Savaşı Kişida
Bu evliliğe karşıyım

Bu evliliğe karşıyım
ABD'den Bakü'ye

ABD'den Bakü'ye
Set öncesi okuma provası

Set öncesi okuma provası
‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü

‘Hayaller ve Hayatlar'ın ömrü kısa sürdü
Çocukken bağlama çalardım

Çocukken bağlama çalardım
Destan'a 3 yeni isim

Destan'a 3 yeni isim
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Tatil yerine sete gidecek

Tatil yerine sete gidecek
Orkide Yıldız'dan

Orkide Yıldız'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX