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20 Aralık 2022 Salı 18:52:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 18:52:00

Japonya'da nükleer reaktör 40 yıl şartına rağmen faaliyetine devam edecek

Kaynak: AA

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Japonya'da mahkeme, 40 yıl şartına rağmen faal olan nükleer reaktörün hizmetine devam edebileceği yönünde karar verdi.

Osaka Bölge Mahkemesi, Mihama Nükleer Santrali'nin 3 no'lu reaktörünün faaliyetinin durdurulması istemiyle açılan davayı karara bağladı.

Duruşmada, santralin 10 ila 80 kilometre çapı mesafesinde yaşayan Fukui, Şiga ve Kyoto'dan vatandaşların güvenlikle ilgili şikayetleri görüşüldü.

Davacıların, 40 yıllık hizmet ömrünü aşan reaktörün büyük bir depremde sızıntıya yola açabileceği ve tahliye planlarının yetersiz olduğu tezleri ele alındı.

İşletici firma Kansai Electric Power (KEPCO), santralin, 2011'deki Fukuşima sızıntısı sonrası konulan güvenlik standartlarına uyum sağladığını savundu.

Santralde faal olan 3 no'lu reaktörün faaliyetinin durdurulmasını reddeden mahkeme, reaktörün hizmetine devam edebileceği yönünde karar verdi.

İLK MAHKEME KARARI

2011'deki deprem sonrası Fukuşima Dai-içi'de yaşanan sızıntı nedeniyle Japonya'daki nükleer santrallerin hizmet periyodu, 40 yılla sınırlandırılıyor.

Bu süre, santrallerin, Japonya Nükleer Düzenleme Kurulu'nca (NRA) yapılan yeni güvenlik denetlemelerini geçmeleri halinde 60 yıla kadar uzatılabiliyor.

Resmi Kyodo ajansı, kararın, hizmet ömrü 40 yılı aşmış faal bir nükleer reaktöre yönelik Japonya'da verilen ilk mahkeme kararı olduğuna dikkati çekti.

Fukui eyaletinde ilk hizmetine 46 yıl önce başlayan santralin, 1 ve 2 no'lu reaktörlerinin faaliyetine 40 yıl ömür sınırı dolayısıyla 2015'te son verilmişti.

Etiketler : Japonya mahkeme nükleer reaktör
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