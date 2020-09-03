Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Maysak tayfunu Kyuşu bölgesinin kuzeyine ulaşırken, Haişen tayfunu Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Adaları yakınlarından ülkeye yaklaşıyor.

Maysak tayfunu sonucu süratini artıran rüzgar ile gök gürültülü fırtınada Naha kentinde ağaçlar yollara devrildi, Okinawa eyaletinde 8 kişi hafif yaralandı.

Olumsuz hava şartları sonucu bölgede 100'den fazla uçak seferi iptal edildi. Hiroşima'da hızlı tren seferleri askıya alındı.

Maysak tayfununun 200 kilometreden fazla hızla Nagazaki eyaletine bağlı Tsuşima adasının güneybatısından Kore yarımadasına doğru yol alacağı bekleniyor.

Yüksek yüzey sıcaklığıyla Japonya'ya pazar gecesi ulaşacağı ileri sürülen Haişen tayfunun, yüksek dalgalara ve rekor seviyede yağmura sebep olması bekleniyor.

- YÜK GEMİSİNDEN ACİL ÇAĞRI



Öte yandan Amami-Oşima adasının 185 kilometre batısında önceki gece acil yardım çağrısı yapan Panama ruhsatlı 11 bin 900 tonluk Gulf Livestock 1 yük gemisi aranıyor.

Savunma Bakanlığına göre, Japonya Sahil Güvenliği botları ile Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) keşif uçağı bölgede bir sandal ve can yemeği giyen bir kişiye ulaştı.

Yeni Zelanda'dan Çin istikametine 14 Ağustos'ta yola çıkan, bünyesindeki 43 mürettebatı ve taşıdığı 5 bin 800 baş hayvanıyla kargo gemisini arama çalışmaları sürüyor.