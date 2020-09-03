  • BIST
    1084.9
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,7953
  • Altın
    462,6640
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kanada'da koronavirüsten sonra şimdi de Salmanello alarmı! Vaka sayısı 457'ye çıktı
Makyajsız Ebru Gündeş büyük beğeni aldı
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün itibariyle başladı
Charlie Hebdo'nun skandal karikatür kararına Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Barışa vurulan ...
Gaziantep'te sahte altın üreten atölyeye operasyon: 1 gözaltı
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler
Koray Avcı'dan takıntılı hayran itirafı!
Aliyev'den Dev Destek! Yunan Büyükelçinin Yüzüne Söyledi: Koşulsuz Şartsız Türkiye'nin Yanındayız!
Dereköy Gümrük Kapısı'nda rekor miktarda uyuşturucu yakalandı!
Ukrayna'dan savunma sanayisine büyük övgü: Türkiye'yi örnek alın
Japonya'da yük gemisi kayboldu!
Astsubay eşinin dükkanında dehşet saçtı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti
Bakan Gül'den flaş açıklamalar: Önemli bir yol haritası olacaktır
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi!
Hindistan Başbakanı Modi'ye hacker şoku! Twitter hesabını çaldılar
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e Marsilya kancası
Danimarkalı İslam düşmanı Paludan yeni provokasyonlar peşinde!
ALES sonuçları açıklandı
Diyarbakır'dan bir mutlu haber daha! Evlat nöbetindeki bir aile daha evladına kavuştu
Türk İHA ve SİHA'lar işbaşında! Teröristleri özel kamuflaj bile kurtaramadı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı: Geldikleri gibi giderler
Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi
ABD'nin ham petrol stokları 9,4 milyon varil azaldı
03 Eylül 2020 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 07:32:00

Japonya'da Maysak ve Haişen tayfunlarına karşı uyarılar

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'da hafta başından beri Kyuşu bölgesinde etkisini gösteren Maysak ile ülkeye Pazar günü ulaşması beklenen Haişen tayfunlarına karşı uyarılar yapıldı. Haişen tayfunun, yüksek dalgalara ve rekor seviyede yağmura sebep olması bekleniyor.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Maysak tayfunu Kyuşu bölgesinin kuzeyine ulaşırken, Haişen tayfunu Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Adaları yakınlarından ülkeye yaklaşıyor.

Maysak tayfunu sonucu süratini artıran rüzgar ile gök gürültülü fırtınada Naha kentinde ağaçlar yollara devrildi, Okinawa eyaletinde 8 kişi hafif yaralandı.

Olumsuz hava şartları sonucu bölgede 100'den fazla uçak seferi iptal edildi. Hiroşima'da hızlı tren seferleri askıya alındı.

Maysak tayfununun 200 kilometreden fazla hızla Nagazaki eyaletine bağlı Tsuşima adasının güneybatısından Kore yarımadasına doğru yol alacağı bekleniyor.

Yüksek yüzey sıcaklığıyla Japonya'ya pazar gecesi ulaşacağı ileri sürülen Haişen tayfunun, yüksek dalgalara ve rekor seviyede yağmura sebep olması bekleniyor.

- YÜK GEMİSİNDEN ACİL ÇAĞRI

Öte yandan Amami-Oşima adasının 185 kilometre batısında önceki gece acil yardım çağrısı yapan Panama ruhsatlı 11 bin 900 tonluk Gulf Livestock 1 yük gemisi aranıyor.

Savunma Bakanlığına göre, Japonya Sahil Güvenliği botları ile Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) keşif uçağı bölgede bir sandal ve can yemeği giyen bir kişiye ulaştı.

Yeni Zelanda'dan Çin istikametine 14 Ağustos'ta yola çıkan, bünyesindeki 43 mürettebatı ve taşıdığı 5 bin 800 baş hayvanıyla kargo gemisini arama çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER