12 Ekim 2020 Pazartesi 18:16:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 18:16:00
Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti
Kaynak: AA
ABONE OL
Japonya'da eylülde 1800'den fazla kişinin intihar ettiği bildirildi.
Ulusal Polis Ajansından (NPA) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde intihar sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla geçen ay yüzde 8 artışla 1805 kişiye yükseldi.
İntihar sayısı erkeklerde yüzde 0,4 artışla 1166’ya, kadınlarda yüzde 27 artışla 639’a çıktı.
- Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a çıktı
- Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti
- İran'ın batısında çatışma: 3 ölü, 3 yaralı
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkentte yeniden OHAL ilan etti
- Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Pekin'den ekonomik önlemlerine destek isteyecek
- Rusya'nın Kamışlı'da askeri nokta kurma girişimi, YPG/PKK sempatizanları tarafından engellendi