Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti

Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti

Ulusal Polis Ajansından (NPA) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde intihar sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla geçen ay yüzde 8 artışla 1805 kişiye yükseldi.

İntihar sayısı erkeklerde yüzde 0,4 artışla 1166’ya, kadınlarda yüzde 27 artışla 639’a çıktı.