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04 Ağustos 2020 Salı 10:31:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 10:31:00

Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu

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Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, FETÖ'nün kuruluşlarından EIS'nin önünde terör örgütünü protesto etti.

Japonya'nın Nagoya kentindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Enishi International School (EIS) önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya'daki temsilcileri, FETÖ'nün kuruluşlarından EIS'nin önünde terör örgütünü protesto etti.

Ellerinde Türk ve Japon bayrakları taşıyan grup kent merkezindeki Şindo parkından polis kontrolünde okulun bulunduğu Nishi semtindeki EIS tesisinin önüne yürüdü.

Okulun kapısına grubu yaklaştırmayan polis memurları, dernek başkanı Adem Gündoğdu beraberinde birkaç kişinin, okulun kapısının önüne siyah çelenk bırakmasına izin verdi.

Okul karşısındaki parkta şehitler anısına saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup adına konuşma yapan Gündoğdu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı.

Gündoğdu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e sadık teröristlerin, 4 yıl önce Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmak için kanlı terör eylemleri düzenlediklerini söyledi.

Örgütün hem Japonya'da hem küresel düzeyde etkisini sürdürmeyi amaçladığını belirten Gündoğdu, FETÖ'nün konuşlandığı her ülke için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bildirinin Türkçe metninin de okunduğu gösteride, grupla birlikte hareket halindeki kamyonetin bir cephesine, darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafı, diğer cephesine Türk bayrağı yansıtıldı.

Grup, gösterilerini mehter marşı ve dombra melodileriyle sona erdirdi.

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