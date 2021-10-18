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18 Ekim 2021 Pazartesi 09:26:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 09:26:00

Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü... Tüm savaş uçaklarını incelemeye aldılar

Kaynak: AA

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Japonya'da savaş jeti görev esnasında kanopisini düşürdü. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada (ASDF) "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." ifadelerine yer verildi. ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kanopisi seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı.

Kyodo ajansının, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre F-2 jetinin kokpit camı, görev esnasında yerinden söküldü.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.

Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.

Etiketler : Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri ASDF avaş uçağı Fukuoka
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