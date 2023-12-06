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Japonya'da düşen ABD uçağında 8 kişi öldü
06 Aralık 2023 Çarşamba 14:51:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 14:51:00

Japonya'da düşen ABD uçağında 8 kişi öldü

Kaynak: IHA

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Japonya'da düşen ABD askeri uçağındaki 8 mürettebat hayatını kaybetti.

ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Japonya açıklarında düşen ABD ordusuna ait V-22 Osprey uçağındaki 8 mürettebatın tamamının öldüğünü açıkladı.

Japonya'nın Yakuşima Adası açıklarında 29 Kasım'da düşen ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağındaki mürettebatın akıbeti belli oldu. ABD Hava Kuvvetleri, uçaktaki 8 mürettebatın tamamının öldüğünü duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise 8 havacının kaybından derin üzüntü duyduğunu belirterek, kazayla ilgili "titiz ve kapsamlı" bir soruşturma yapılacağını ifade etti.

UÇAK 8 MÜRETTEBATI İLE DÜŞMÜŞTÜ

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri (JCG), 29 Kasım'da ABD'ye ait V-22 Osprey askeri uçağının Japonya'daki Yakuşima Adası açıklarındaki sulara düştüğünü açıklamıştı. Tokyo yakınlarındaki Yokota Hava Üssü'ne bağlı olan ve Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'nden Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü'ne gittiği belirtilen uçağın yerel saatle 14.40 sıralarında radardan kaybolduğu belirtilmişti. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

JAPONYA YERE ÇEKMİŞTİ

Kazanın ardından V-22 Osprey askeri uçaklarını kullanan Japonya kendi filosunu geçici olarak yere çekmiş, ABD'den de Japonya topraklarındaki aynı tip uçakları yere indirmesini istemişti.

Öte yandan geçtiğimiz ağustos ayında da ABD'ye ait bir V-22 Osprey askeri uçağı askeri tatbikat sırasında Avustralya kıyılarında düşmüş, 3 deniz piyadesi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : japonya abd askeri uçak
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