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09 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 10:15:00

Japonya'da bakımevlerinin yüzde 27'si yükselen maliyetlerle mücadele edemiyor

Kaynak: AA

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Japonya'da bakımevlerinin yüzde 27'sinin, maliyet ve masrafların yükselmesi sebebiyle iflas edebileceği ya da hizmetlerini durdurabileceği bildirildi.

Bakım Hizmetleri Sağlayıcıları "Minkaikyo" Derneğinin, 1200'ü aşkın işletmeye yönelik çevrim içi araştırması, yükselen maliyetlerin sektörde yol açtığı sorunları ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, bakımevi ve hemşirelik işletmelerinin yüzde 27'si, maliyet ve masrafların yükselmesi sebebiyle birkaç yıl içinde iflas edebilir ya da faaliyetlerini durdurabilir.

İrtibata geçilen bakımevlerinin yüzde 90'ından fazlasının ise maliyetler ile masraf hacimlerinin yükselmesinden olumsuz etkilendiği, son dönemde bazılarının, personel sayısı ile hizmet kalitesini düşürdüğü belirtildi.

Geleceğe yönelik iş planları sorulduğunda, işletmelerin yüzde 64,3'ü finansal zorlukların üstesinden gelebileceklerini ve faaliyetlerini sürdürebileceklerini ifade etti.

Yükselen maliyetlerle mücadele yöntemlerine yönelik soruya verilen en yaygın cevaplar arasında, elektrik tasarrufu uygulamak, maaş artışlarından ve ikramiyelerden vazgeçmek yer aldı.

Minkaikyo yetkilisi açıklamasında, "Bakım hizmeti işletmeleri, maliyet artışlarını, tüketicilere, diğer şirketlerle aynı şekilde yansıtamıyor ve bu durum onların işleri üzerinde önemli bir etkiye sahip." dedi.

Etiketler : japonya bakımevi maliyet
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