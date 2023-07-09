VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek'ten memur ve emekli maaşı açıklaması!
Düzce'deki sağanak kırsalda derelerin taşmasına neden oldu
Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı
Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Değişim çağrısına ‘gitmiyorum' mektubuyla yanıt
3'lü zirve öncesi aynı provokasyon
09 Temmuz 2023 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 09:45:00

Japonya'da aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişi için tahliye çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaletinde, aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Yağış nedeniyle eyaletteki İzumo kentinde farklı noktalarda toplamda 15 toprak kayması yaşandı. Kent genelinde 20 bölge ise nehir taşkınlarından olumsuz etkilendi.

Yerel belediye açıklamasına göre taşkınlar sonucu otoyollara erişimin kesilmesi nedeniyle İzumo kentinde 4 bölgenin merkezle irtibatı koptu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Şimane eyaletinde lokal sağanakların sıklaşması sonrası halka yönelik çağrılarını güncelledi.

Şimane eyaleti genelinde 370 bin kişinin tahliyesi istendi. Ajans toprak kayması ve taşkınların sürebileceğine yönelik uyarılarını sürdürdü.

Ülkenin Kyuşu bölgesindeki farklı kentlerde ise hafta başında şiddetli yağışlar sonucu 360 kişinin tahliyesi talep edilmişti.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.

Etiketler : japonya yağış taşkın tahliye
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'

'Peruklu 35, peruksuz 60 yaşında oluyorum'
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX