Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı

Japonya'nın Nishinomiya kentinde bir araç öğrencilerin arasına daldı. En az 17 öğrencinin olduğu belirtilen olayda 5 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Japonya'nın Nishinomiya kentinde bir araç öğrencilerin arasına daldı. En az 17 öğrencinin olduğu belirtilen olayda 5 ve 6 yaşlarında iki kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis, aracın sürücüsü olan 69 yaşındaki Rieko Ueda'yı gözaltına aldı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.