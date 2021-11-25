Japonya'da yerleşim yerine ABD'ye ait helikopterden su matarası düştü

Japonya'da ABD'ye ait Osprey helikopterinden su matarası yerleşim yerine düştü

Japonya'da ABD Donanmasına ait Osprey helikopterinden su matarası yerleşim yerine düştü.

AA'nın aktardığı habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, güneybatıdaki Okinawa semalarında seyreden ABD'ye ait Osprey'den su matarası düştüğünü bildirdi. Mataranın, Ginowan bölgesinde özel bir mülkün içerisine düştüğü, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Yerel emniyet birimleri "paslanmaz çelik mataranın 25 santimetre uzunluğunda" olduğunu bildirdi.

Nakliye görevi gören Osprey helikopterinin Ginowan şehrindeki ABD Donanması Futenma Hava Üssünden havalandığı kaydedildi.

Mataranın düştüğü bölge polis kordonuna alındı, olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

JAPONYA'DAN ABD'YE ÇAĞRI

Japonya hükümetinin olay sonrası, ABD yönetiminden "önleyici tedbirlerin artırılmasına yönelik" çağrıda bulunduğu kaydedildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Meydana gelmemesi gereken bir olay, bölge halkını endişelendiriyor." dedi.

Matsuno, ABD kuvvetlerinden, havacılık güvenliği yönetmeliğinin tam olarak uygulanması ve enformasyon paylaşımının hızlandırılmasının talep edildiğini bildirdi.

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesinde bulunan Futenma Hava Üssünün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago'ya taşınmasını planlanıyor.

Japonya hükümeti, askeri üssün yerinin ada içerisinde değiştirilmesinin "tek çözüm" olduğunu belirtiyor.