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14 Eylül 2021 Salı 06:58:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 06:58:00

Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Japonya'nın Tokaido bölgesinin güney kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin doğusunda Pasifik Okyanusu'na bakan Tokaido bölgesinin güney kıyılarında deprem kaydedildi.

Yerel saatle 07.46'da, 450 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Tokyo ile çevresindeki Saitama, Kanagawa ve Çiba eyaletlerinde hissedildi.

Etiketler : japonya deprem japonya deprem
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