Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.
USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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