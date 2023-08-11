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11 Ağustos 2023 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 09:30:00

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Kaynak: AA

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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.

USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler : japonya hokkaido deprem
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