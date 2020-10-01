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01 Ekim 2020 Perşembe 07:02:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 07:03:00

Japonya'da 2021 savunma bütçe hedefi 52 milyar dolar

Kaynak: AA

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Japonya Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe talebinin 5,49 trilyon yen (52 milyar dolar) ile yeni rekor hedeflediği bildirildi.

TOKYO (AA) - Japonya Savunma Bakanlığının 2021 yılı bütçe talebinin 5,49 trilyon yen (52 milyar dolar) ile yeni rekor hedeflediği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Savunma Bakanı Kişi Nobuo'nun katıldığı toplantıda, yeni yıl bütçesine girmesi için savunma ödeneği taslağı açıklandı.

Ülkede 2013'ten beri sürekli yükselen bir grafik çizen savunma bütçesinin, önceki yıla oranla yüzde 8 oranında artarak 5,49 trilyon yen (52 milyar dolar) olması hedefleniyor.

Taslakta, füze savunma çalışmaları çerçevesinde 2026'da fırlatılması planlanan gözetleyici uyduların yer aldığı uzay kapsamlı harcamalar için 686 milyon dolar ayrılıyor.

Öz Savunma Kuvvetleri bünyesinde bilişim koruma amacıyla oluşturulacak Siber Güvenlik Birimi için bütçeden 338 milyon dolar tahsis edilirken, Hava Öz Savunma Kuvvetlerindeki F2 jetlerinin modernize edilmiş modeli içinse 731 milyon dolar talep ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dahil salgın hastalıklara yönelik tedbirlerin de yer aldığı bütçede, bu alana 256 milyon dolar ayrılmış durumda.

Yükselen maliyet ve teknik sorunlar sebebiyle, 2017'de alınan Aegis Ashore konuşlandırma kararından haziran ayında vazgeçilmesi sonrası, taslakta alternatif proje ve harcamalara yer verilmedi.

Nisan 2021'de başlayacak yeni Başbakan Suga Yoşihide döneminin ilk yıllık bütçesinin, aralık sonunda karara bağlanması bekleniyor.

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