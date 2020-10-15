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15 Ekim 2020 Perşembe 07:57:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 08:14:00

Japonya ve Çin karşı karşıya! 3 bin tonluk 'büyük balina' tanıtıldı

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Japonya'nın Taigei (büyük balina) adlı yeni denizaltısı, Çin'in bölgedeki artan tehdidine karşı ülkenin deniz güvenliğini artırma çabalarının bir parçası olarak Kobe şehrindeki bir tersanede tanıtıldı.

Denizaltının duyurusu, Japonya'nın Pekin yönetimini, ülkenin karasularını ihlal etmekle suçladığı Doğu Çin Denizi'ndeki gerilimin ortasında geldi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hiroshi Yamamura ve yaklaşık 150 kişi Hyogo Eyaletindeki bir Japon savunma teçhizatı üreticisinin Kobe Tersanesinde düzenlenen törene katıldı.

Japonya'ya yaklaşık 720 milyon dolara mal olan Taigei, 70 kişilik mürettebattan oluşuyor. Japonya'nın Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin denizaltı filosunda 22. gemi olarak hizmete girecek olan Taigei 84 metre uzunluğunda ve 9.1 metre genişliğinde.

Tokyo yönetimi, 2010 ulusal savunma programı kılavuzunda, özellikle Çin'in Doğu Çin Denizi'nde Japonya tarafından yönetilen ve Çin ile Tayvan tarafından hak iddia edilen Senkaku Adaları çevresinde artan faaliyetleri karşısında filosundaki denizaltı sayısını 16'dan 22'ye çıkarma hedefini belirledi.

Japonca'da "büyük balina" anlamına gelen Tagei'nin Mart 2022'de hizmete girmesi bekleniyor.

Japonya, Çin sahil güvenlik gemilerinin geçtiğimiz pazar günü Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları yakınlarında karasularına girdiğini ve bölgeyi ancak salı gecesi “rekor bir sürenin ardından” terk ettiğini söyledi.

Japon Sahil Güvenliği, Çin gemilerinin 57 saat 39 dakika sularında kaldığını ve Temmuz ayında belirlenen 39 saat 23 dakikalık önceki rekoru aştığını bildirdi.

(star.com.tr)

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