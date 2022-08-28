Japonya'dan Rusya'ya sert tepki

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28 Ağustos 2022 Pazar 07:41:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 07:41:00

Japonya, NPT'deki muhalefeti nedeniyle Rusya'ya tepkili

Kaynak: AA

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Japonya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi konferansının nihai belgesiz sonuçlanmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.

Birleşmiş Milletler marjında New York'ta yaklaşık bir aydır süren NPT Değerlendirme Konferansının sonunda konsensüs belgesinin final taslağının imzalanamaması gündemde.

Metnin imzalanamamasında, Rusya'nın, askeri saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da Zaporizhzhia nükleer santraline yönelik maddeye atıfta bulunarak taslak metne karşı çıkması etkili oldu.

Gazetecilere konuşan ve konferansın nihai belgesiz sona ermesini "hayal kırıklığı" olarak niteleyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Bir ülkenin, Rusya'nın karşı çıkması sebebiyle mutabakata ulaşılmaması oldukça talihsiz" diyen Hiroşima kökenli siyasetçi, NPT'nin, nükleer silahsızlanmaya yönelik "tek gerçekçi yaklaşım" olduğunu savundu.

NPT Değerlendirme Konferansının uluslararası önemine dikkati çeken Kişida, "Birçok ülkenin 'NPT rejiminin korunması ve güçlendirilmesinin uluslararası toplumun faydasına' görüşünde olması bir delildir" dedi.

Japon Başbakan Kişida, ay başında hitap etmek üzere NPT Değerlendirme Konferansına katılan ilk Japon lider unvanını elde etmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ve 3 gün sonra Nagazaki'ye attığı atom bombaları ile dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini almıştı.

Bombalar, Hiroşima'da yaklaşık 200 bin insanın, Nagazaki'de yaklaşık 70 bin insanın ölümüne yol açmıştı.

NPT, ABD'nin atom bombalarını ilk kez 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde kullanmasının ardından ülkelerin nükleer silahlanma yarışının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz 1968'de imzaya açıldı ve 1970'te yürürlüğe girdi.

Etiketler : Birleşmiş Milletler RUSYA ABD
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