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02 Kasım 2020 Pazartesi 07:32:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 07:38:00

Japonya Başbakanı Suga'dan Türk hakına başsağlığı: Daima Türk halkıyla beraberiz

Kaynak: AA

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Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu. Suga, “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir.” dedi.

Suga mesajında, “Birçok insanın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın meydana geldiği haberlerinden derin üzüntü duydum. Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, kazazedelere acil şifalarımı bildiririm.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsatan Suga, “Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir.” dedi.

Etiketler : Japonya TÜRİYE DEPREM Suga
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