VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz
Bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacak
Gazprom'un Ukrayna'ya gönderdiği doğal gaz miktarında düşüş devam ediyor
Sırbistan'daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmasının ardından eğitime ara verildi
İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek
İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu yanıt vermedi
Batman'da şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu
Emtia piyasasındaki satış baskısı durdurulamıyor
Avusturya'ya girişlerde Kovid-19 nedeniyle uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya'dan açık tehdit: Büyük bir hata olur
SAT sorularını 3 bin dolara sattılar!
İmam Hatip Okulları Çalıştayı Yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu yaz itibarıyla 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için y...
36 saatlik kesintisiz blokzincir maratonu: 41 takım kıyasıya yarıştı
Saldırı hazırlığındaki canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
AK Partili Ayvazoğlu: Nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun?
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Hakimler ve Savcılar Kuruluna 27 sözleşmeli personel alınacak
ABD'nin California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı
Kırşehir ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu
Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi
Japonya Başbakanı Kişida'dan 'Okinawa'da üs yükünün azaltılması için kararlılık' mesajı
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04:00

Japonya Başbakanı Kişida'dan 'Okinawa'da üs yükünün azaltılması için kararlılık' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Okinawa'da askeri üs yükünün azaltılması için kararlılık göstereceklerini söyledi.

Güneybatıdaki Okinawa adasının, Japon egemenliğine iade edilmesinin 50. yıl dönümünde, Okinawa'da konuşlanan ABD'ye ait askeri üsler, ülke gündemini meşgul ediyor.

    Adanın Ginowan ilçesindeki ABD'nin Deniz Piyadelerine (MCAS) ait Futenma Hava Üssünde düzenlenen anma etkinliğine Başbakan Kişida Fumio ile Okinawa Valisi Tamaki Denny katıldı.

    Başbakan Kişida, adanın iade edilmesinin üzerinden geçen 50 yıla rağmen, büyük miktarda askeri üsler nedeniyle, bölge halkının rahatsız olduğunu söyledi.

    Kişida, Okinawa'da askeri üs yükünün azaltılması için kararlılık göstereceklerini belirtti.

    Okinawa Valisi Tamaki Denny de "50 yıla rağmen Okinawa halkı hala aşırı sayıda üs yükünü sırtlamak zorunda" diyerek, Japon hükümetinden, bölgenin "barış adası" olması için çabalaması gerektiğini söyledi.

    Başkent Tokyo'da düzenlenen anma töreninde video konferans yoluyla bağlanan Japonya İmparatoru Naruhito da "Duygu yüklü düşüncelerim, zorluklarla dolu yollardan geçen Okinawalılarla." dedi.

    Savaş zamanı ada halkının "yaşadığı yıkım ve zorluklara" dikkati çeken Naruhito, "genç nesil dahil Japon toplumunun önemli bölümünün Okinawalıların durumunu anlamasını arzu ettiğini" söyledi.

    Yıldönümü kapsamında ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, ABD Başkanı Joe Biden'a ait mesajı aktardı.

    Biden'ın mesajında ülkesinin, "Japonya'daki dostluğu derinleştirmek ve gelecek 50 yılı göz önünde bulundurarak, Okinawa'nın refahına katkıda bulunmak" istediklerini kaydettiği belirtildi.

    Etiketler : Okinawa adası ABD Başkanı Joe Biden' JAPONYA
    Stand-up yaparken tanışmışlar

    Stand-up yaparken tanışmışlar
    Kendisi yapımcım olur!

    Kendisi yapımcım olur!
    Dizide kadına şiddete hayır!

    Dizide kadına şiddete hayır!
    Annesi yoğun bakımda

    Annesi yoğun bakımda
    Patron teftişte

    Patron teftişte
    Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!

    Kimse mağdur edebiyatı yapmasın!
    Annelik en güzel duygu

    Annelik en güzel duygu
    Ben onun şarkılarını severim

    Ben onun şarkılarını severim
    Bin kişilik koro

    Bin kişilik koro

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX