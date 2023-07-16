Japonya Başbakanı Kişida, Orta Doğu'da enerji işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor

Enerji ihtiyaçlarının yüzde 90'ından fazlasını Orta Doğu'dan ithalatla karşılayan Japonya, enerji tedarik zinciri ve yatırımlarında istikrar arayışında.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan Orta Doğu gezisine çıkan Japonya Başbakan Kişida, "enerji kaynakları diplomasisi" gerçekleştirecek

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek Kişida, enerji teknolojileri alanında iş birliğinin artırılmasını ele alacak.

Ziyaretinde Kişida'nın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Japonya arasında Dışişleri Bakanları müzakerelerinin düzenlenmesini teklif etmesi bekleniyor.

Japon Başbakan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile çevre dostu yatırımları masaya yatıracak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde ise Kişida, Japonya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikinde istikrar arayışını vurgulayacak

Başkent Tokyo'dan ayrılmadan gazetecilere konuşan Kişida, gideceği üç ülkeyi "Japonya'nın enerji güvenliği için oldukça önemli" olarak niteledi.

Sıfır karbon projeleri yoluyla "karbonda arındırılmış toplum" hedeflediklerini kaydeden Kişida, ülkesinin bu alandaki, teknolojik yatırımlarını genişleteceklerini belirtti.

Kişida, 3 ülkeyi kapsayan gezisinde, Japonya'nın sıfır karbon teknolojilerinin bölgeye yönelik aktif yatırımlarında yeni fırsatlar sunmayı da hedefleyecek.

Orta Doğu'ya, Japonya'dan başbakan düzeyinde son ziyaret Ocak 2020'de, Abe Şinzo tarafından Suudi Arabistan, BAE ve Umman'a düzenlenmişti.