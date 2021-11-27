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27 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00

Japonya artan Kozey Kore ve Çin tehdidi karşısında ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor

Kaynak: AA

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini çevreleyen güvenlik durumunun değişkenliği karşısında, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitelerini artırmayı planladıklarını bildirdi.

Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait Asaka Üssü ziyaretinde yaptığı konuşmada Kişida, ülkesi etrafındaki güvenlik durumunun "şimdiye kadar olmadığı hızda" değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Çin'in askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze teknolojilerini geliştirmesine yönelik endişeler taşıdıklarını kaydeden Kişida, "Bilim-kurgu romanlarında meydana gelmesine alışılanlar bugünün gerçekleri" dedi.

Pyongyang'ın tehditkar denemelerinin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu belirten Kişida, "Kuzey Kore'nin hipersonik silahlar ve düzensiz yörüngeli füzeler gibi yeni teknolojiler geliştirmesini göz ardı edemeyiz" dedi.

Kişida, Çin'in askeri kapasitesini "yeterli şeffaflığa başvurmadan" güçlendirdiğini ve "bölgedeki statükonun değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüsler sergilediğini" belirtti.

Ülkesinin askeri güç politikasını revize edeceği sinyali veren Kişida, "Ulusal Güvenlik Stratejisi" ile "Orta Vadeli Savunma Programı'nın" güncellenmesine ilişkin hazırlıklar yapılması için hükümete talimat verdiğini dile getirdi.

Japonya'nın askeri yapılanmasının güçlendirileceğini söyleyen Kişida, bu kapsamda "SDF'nin düşman üslerini vurabilecek kapasitelere eriştirilmesi dahil" tüm opsiyonların değerlendirileceğini bildirdi.

Ülkesinin askeri harcamalarını "iki katına çıkarma politikasına" açık olduğunu kaydeden Kişida, halkın yaşamının korunması için "sakin ve gerçekçi tartışmalar" gerçekleştireceklerini belirtti.

Etiketler : japonya çin kuzey kore
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