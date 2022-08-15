VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Öğrenci affı başvuruları başladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İngiltere, Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
"AB'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin yanıtımızı gece yarısına kadar bildireceğiz"
Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmem
Türk doktorları kalp ritim bozukluğunu düzelten yöntemle dünya literatürüne girdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde bir asker şehit oldu
KPSS ön lisans başvuru tarihi uzatıldı
Hindistan'da iktidarda Müslüman milletvekili olmaması endişesi
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Hakkında resen soruşturma başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
"Farklı kıtalarda çok sayıda müttefike sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz"
"Altı partinin Türkiye karşıtlığı izahı olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır"
Tayvan, Çin'e ait 30 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Marmara'daki şiddetli yağışın ardından 3 ilden 466 su baskını ihbarı yapıldı
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İmamoğlu tatilde olmasa da İstanbul kimsesiz
İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara kritik 2023 mesajı!
Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor
Temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı
15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:45:00

Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya İmparatoru Naruhito, geçmişteki derin pişmanlık duygularını hatırda tutarak İkinci Dünya Savaşı tahribatlarının tekrar meydana gelmemesini umduğunu söyledi.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un 77. yıl dönümünde hayatını kaybeden İmparatorluk Ordusu mensubu 2 milyonu aşkın asker ve 800 bin sivili anıyor.

Başkent Tokyo'daki Nippon Budokan salonunda düzenlenen ve Kovid-19 nedeniyle ölçeği düşürülen törende yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi. Törene Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatoriçe Masako iştirak etti.

Naruhito, "Savaş sonrası uzun süren barış sürecini göz önüne alarak geçmişin derin pişmanlık duygularını hatırda tutuyor, savaşın tahribatlarının tekrarlanmamasını içtenlikle ümit ediyorum." dedi.

Muharebe meydanları dahil savaşta hayatını kaybedenleri, Japon halkı ile içten saygıyla andığını vurgulayan Naruhito, dünya barışı ve Japonya'nın kalkınması için dua ettiğini söyledi.

Seçildiği Ekim 2021 sonrası başbakan olarak ilk kez yıl dönümü töreninde konuşan Kişida Fumio da ülkesinin, küresel barış ve refahın sağlanmasına yönelik taahhütlerine bağlı olduğunun altını çizdi.

Kişida, "Çatışmalar bu dünyada halen sürüyor ancak ulusumuz, barışa proaktif katkı bayrağının altında, küresel toplumla birlikte, dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları çözmek için kararlılıkla çalışacak." ifadesini kullandı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, "Çin ve Güney Kore dahil diğer uluslarla bağlarımızı güçlendirilmesi pozisyonumuzda değişiklik yok." dedi.

Ulusal basındaki haberlerde, törende yer alan savaşta ölenlerin yakınlarının dörtte üçünden fazlasının 70 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Halk, 15 Ağustos 1945'te Japon İmparatoru'nun mesajının duymak üzere radyoların başında toplanmıştı. Mesajında İmparator, ülkesi Japonya'nın savaşta teslim olduğunu ilan etmişti.

Etiketler : japonya İkinci dünya savaşı savaş
Set sonrası Çanakkale çıkarması

Set sonrası Çanakkale çıkarması
Emziremeyeceğim diye korktum

Emziremeyeceğim diye korktum
Sertab şov

Sertab şov
Zeynep'e bahçede parti

Zeynep'e bahçede parti
Aşk kalbimde olmalı

Aşk kalbimde olmalı
Hayvan dostu Melike

Hayvan dostu Melike
Aşka ayıracak vaktim yok

Aşka ayıracak vaktim yok
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti
Haftada 100 kıyafet giyiyorum

Haftada 100 kıyafet giyiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes