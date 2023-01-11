Japon destroyeri denizde mahsur kaldı
Kaynak: AA
Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Inazuma destroyeri, Yamaguçi açıklarında yaşadığı pervane hasarı sonrası denizde mahsur kaldı.
Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, pervanesi hasar alan destroyerin, deniz yatağındaki bir kayaya çarpmış olabileceği tahmin ediliyor.
190 mürettebatlı ve 4 bin 550 ton ağırlığındaki MSDF destroyeri, olay sonrası denize yakıt sızdırdı.
Olayda yara alan olmazken destroyer olay yeri yakınlarına demir attı.
Destroyer Kaptanı Aizawa Kazumi, olası bir mesleki ihmal durumuna yönelik soruşturma sürecinde Japonya Sahil Güvenliği ile işbirliği yapılacağını belirtti.
22 yıldır hizmet veren, 151 metre uzunluğunda ve 17,4 metre genişliğindeki destroyerin, güneybatıdaki Hiroşima tersanesinde rutin bakım sonrası test sürüşünde olduğu bildirildi.
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