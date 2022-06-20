Jeffrey kadar olamadınız

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20 Haziran 2022 Pazartesi 07:10:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 07:10:00

James Jeffrey: Ege'deki sorunda Türkiye haklı

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ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, "Yaklaşık 40 yıldır Ege'deki gelişmeleri takip ediyorum, Türkiye daha haklı bir konumda" dedi.

ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı. Jeffrey, "ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hâlâ aşılmadı, aksine azaldı" dedi.

ATİNA MANTIKLI DEĞİL

Jeffrey şunları söyledi: "Girit'teki denizaltı üssü uzun yıllar oradaydı. Ege'yi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşması'ndan Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı. Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Ege'de politik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye haklı konumda."

JEFFREY KADAR OLAMADILAR

CHP'li emekli Büyükelçi Yalım Eralp, adalar konusunda Yunan tezlerine destek vermişti. Eralp, "Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok" demişti. CHP'li Ünal Çeviköz de 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : ege yunanistan Yalım Eralp James Jeffrey
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