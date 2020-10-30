Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı

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30 Ekim 2020 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 16:43:00

İzmir'deki deprem Yunanistan'ı da vurdu! Çok sayıda hasar var: 1 kilise binası yıkıldı

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İzmir'deki şiddetli deprem Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi'nin büyük bir kısmının da çökmesine neden oldu

Skai TV'de yer alan habere göre Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Samos Adası'ndaki binalarda ağır hasar meydana geldi.

Samos Adası'ndaki Balkanların en büyük kiliselerinden biri olan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi'nin büyük bir kısmı depremde yıkıldı.

Ada genelinde çok sayıda evin hasar aldığı açıklandı.

Etiketler : yunanistan deprem izmir son dakika
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