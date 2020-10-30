Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı

İzmir'deki deprem Yunanistan'ı da vurdu! Çok sayıda hasar var: 1 kilise binası yıkıldı
İzmir'deki şiddetli deprem Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi'nin büyük bir kısmının da çökmesine neden oldu
Skai TV'de yer alan habere göre Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Samos Adası'ndaki binalarda ağır hasar meydana geldi.
Samos Adası'ndaki Balkanların en büyük kiliselerinden biri olan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi'nin büyük bir kısmı depremde yıkıldı.
Ada genelinde çok sayıda evin hasar aldığı açıklandı.
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