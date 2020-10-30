Deprem komşuyu da vurdu! Kilise binası yıkıldı

İzmir'deki deprem Yunanistan'ı da vurdu! Çok sayıda hasar var: 1 kilise binası yıkıldı

Skai TV'de yer alan habere göre Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Samos Adası'ndaki binalarda ağır hasar meydana geldi.



Samos Adası'ndaki Balkanların en büyük kiliselerinden biri olan Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Kilisesi'nin büyük bir kısmı depremde yıkıldı.

Ada genelinde çok sayıda evin hasar aldığı açıklandı.