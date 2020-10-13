İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı
Kaynak: IHA
İZMİR'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28), dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., durumun bildirilmesi ile deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan Ş.K., kendini görüntüleyen gazetecilere de hakaret etti.
İzmir’in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın, kıyıya çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı.
Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.’nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Gazetecilere küfür etti
Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.
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- İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı