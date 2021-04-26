İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

İtalya'da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka verileri ve hastanelerde yoğunluğun düştüğü bölgelerde tedbirler yumuşatıldı.

Buna göre, 21 idari bölge bulunan ülkede, 15 bölge "sarı" renkle gösterilen "orta" riskli kategoriye alındı.

Vaka verileri yüksek seyreden 5 bölge (Sicilya, Basilicata, Puglia, Kalabriya ve Valle d'Aosta) "turuncu" bölgeyle "yüksek" riskli kategoride yer aldı.

Sardinya Adası ise ülkede "kırmızı" renkli "çok yüksek" riskli kategoride kalan tek bölge oldu. Sardinya'da sıkı tedbirler bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

ÜLKEDE 22.00-05.00 SAATLERİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRECEK



Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya'da önlemlerin gevşetilmesi 50 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

"Sarı" renkli kategoriye alınan bölgelerde restoran, bar-kafe gibi işletmeler açık havada servis yapmaya başlarken, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı.

"Sarı" kategoriye alınan bölgelerde, tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Ayrıca daha önceki uygulamalardan farklı olarak bugünden itibaren "sarı" bölgelerdeki restoranlar, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlayana kadar açık kalacak.

Farklı renk kategorilerindeki bölgeler arasında seyahat için "geçiş belgesi" gerekecek.

Ülke genelinde 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise sürecek.

Riskin yüksek olduğu "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde restoranlar kapalı kalacak, sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan yetkililer, yeniden açılmanın dikkatle yürütülmesi ve kalabalıkların oluşmaması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.