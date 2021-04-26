  • BIST
    1374
  • Dolar
    8,2868
  • Euro
    10,0144
  • Altın
    474,4930
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi yayımlandı
İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi
Pençe operasyonlarından yeni görüntüler
Türkiye'de koronavirüs: 24 saatte 353 can kaybı
Bakan Koca yeni vaka haritasını paylaştı!
Başkan Erdoğan: Kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İndirimi gördüler, koronavirüsü unuttular
Yunanistan aleyhinde Ege'de geri itme operasyonları için AİHM'de dava açıldı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 200'e yükseldi
Turkcell ana sponsorluğunda İş'te sürdürülebilirlik zirvesi yarın gerçekleşiyor
Türkiye-Osmanlı kurnazlığı!
Olası İstanbul depremi için hazırlıklar tamamlandı
Geri sayım başladı! Emekli ikramiyeleri ne olacak?
Sputnik V Türkiye'de seri üretime başlıyor
Kobani davası başladı
Altun'dan Biden'a tepki: Hadsiz, talihsiz
Bakan Akar'dan "soykırım" tepkisi: Bu yanlış düzeltilmelidir
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi: İstihbarat kampları yerle bir edildi
Abdullah Ağar'dan flaş sözler: Sahadaki teröristler cıyak cıyak
Bölgede dengeleri değiştirecek gelişme: KKTC'yi tanıyabilirler
HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi
2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu... İşte kazananlar
KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR
BAHAR SEVİNCİ
26 Nisan 2021 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 23:29:00

İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi

ABONE OL

İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik sıkı tedbirler, 15 bölgede gevşetildi. "Sarı" kategoriye alınan bölgelerde restoran gibi işletmeler açık havada servis yapmaya başladı, sinema ve tiyatrolar yeniden açıldı, tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

İtalya'da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka verileri ve hastanelerde yoğunluğun düştüğü bölgelerde tedbirler yumuşatıldı.

Buna göre, 21 idari bölge bulunan ülkede, 15 bölge "sarı" renkle gösterilen "orta" riskli kategoriye alındı.

Vaka verileri yüksek seyreden 5 bölge (Sicilya, Basilicata, Puglia, Kalabriya ve Valle d'Aosta) "turuncu" bölgeyle "yüksek" riskli kategoride yer aldı.

Sardinya Adası ise ülkede "kırmızı" renkli "çok yüksek" riskli kategoride kalan tek bölge oldu. Sardinya'da sıkı tedbirler bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

ÜLKEDE 22.00-05.00 SAATLERİNDEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRECEK

Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya'da önlemlerin gevşetilmesi 50 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

"Sarı" renkli kategoriye alınan bölgelerde restoran, bar-kafe gibi işletmeler açık havada servis yapmaya başlarken, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı.

"Sarı" kategoriye alınan bölgelerde, tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Ayrıca daha önceki uygulamalardan farklı olarak bugünden itibaren "sarı" bölgelerdeki restoranlar, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlayana kadar açık kalacak.

Farklı renk kategorilerindeki bölgeler arasında seyahat için "geçiş belgesi" gerekecek.

Ülke genelinde 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise sürecek.

Riskin yüksek olduğu "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde restoranlar kapalı kalacak, sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan yetkililer, yeniden açılmanın dikkatle yürütülmesi ve kalabalıkların oluşmaması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.

Etiketler : İtalya Mario Draghi Kovid-19
Fanlarından çiçek sürprizi

Fanlarından çiçek sürprizi
FB'li Sosa'nın sanat aşkı

FB'li Sosa'nın sanat aşkı
Sürpriz proje yolda

Sürpriz proje yolda
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Yaş gününde umut olmak istedi

Yaş gününde umut olmak istedi
Meğer Kovid olmuşum!

Meğer Kovid olmuşum!
En çok Ebru arandı

En çok Ebru arandı
İyileşiyorum

İyileşiyorum
Aile her şeydir

Aile her şeydir

EN ÇOK OKUNAN HABERLER