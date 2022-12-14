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14 Aralık 2022 Çarşamba 00:04:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 00:04:00

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü

Kaynak: AA

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İtalyan Hava Kuvvetlerine (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı, Sicilya Adası'nın batısında denize düştü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, eğitim uçuşu sonrasında Sicilya Adası'ndaki Trapani Birgi havaalanındaki üssüne dönmekte olan İtalyan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağıyla bugün öğleden sonra temas kesildi.

Haberlerde, uçağın hava üssünün 8 mil güneydoğusunda denize düştüğü ve söz konusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı bilgisi verildi.

Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının düştüğü bölgede bir helikopterin havadan aramalara destek verdiği, uçağın tek koltuklu modellerden olduğu ve yaklaşma safhasındayken henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü duyuruldu.

Haberlerde, pilotun uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş olması umuduna yönelik ifadelere de yer verildi.

İtalya'da 2017'de de İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında Terracina açıklarında denize çakılmıştı.

Etiketler : İtalya savaş uçağı eğitim uçuşu
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